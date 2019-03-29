В онлайн-магазине обнаружили детские костюмы для педофилов

Онлайн-ретейлер Amazon снял с продажи детские боди с пошлыми нецензурными надписями. Об этом сообщает New York Post.
Речь идет о черных и белых костюмах для грудных детей, которые разместила на сайте канадская компания VanBer. На некоторых из них нанесена фраза «папочкина секс-игрушка», на других — «папочкина шлюха».
Покупатели ужаснулись товарам, заявив, что их целевая аудитория — педофилы. Среди возмутившихся оказался сотрудник организации по защите детей США, профессор Марки Хамильтон (Marci Hamilton).
«Это способ нормализовать деятельность, которая чрезвычайно опасна для детей. Мы впервые видим такие педофилические лозунги на одежде для детей. [Amazon] должен тщательнее отслеживать раздел детских вещей», — поделился мнением Хамильтон и добавил, что шокирован высоким спросом на указанный товар.
Представитель онлайн-ретейлера сообщил, что костюмы больше недоступны на сайте. Он также предупредил об удалении с сайта аккаунтов, не соблюдающих правила продажи.
Ранее в марте британский универмаг Harrods изъял из продажи женские толстовки с матерной надписью на русском языке из-за претензий покупателей. Черные худи с напечатанными словами «Иди на *** [к черту]» продавались по 680 фунтов стерлингов (около 60 тысяч рублей).