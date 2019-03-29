В онлайн-магазине обнаружили детские костюмы для педофилов

Онлайн-ретейлер Amazon снял с продажи детские боди с пошлыми нецензурными надписями. Об этом сообщает New York Post.

Речь идет о черных и белых костюмах для грудных детей, которые разместила на сайте канадская компания VanBer. На некоторых из них нанесена фраза «папочкина секс-игрушка», на других — «папочкина шлюха».

Покупатели ужаснулись товарам, заявив, что их целевая аудитория — педофилы. Среди возмутившихся оказался сотрудник организации по защите детей США, профессор Марки Хамильтон (Marci Hamilton).

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«Это способ нормализовать деятельность, которая чрезвычайно опасна для детей. Мы впервые видим такие педофилические лозунги на одежде для детей. [Amazon] должен тщательнее отслеживать раздел детских вещей», — поделился мнением Хамильтон и добавил, что шокирован высоким спросом на указанный товар.

Представитель онлайн-ретейлера сообщил, что костюмы больше недоступны на сайте. Он также предупредил об удалении с сайта аккаунтов, не соблюдающих правила продажи.

Ранее в марте британский универмаг Harrods изъял из продажи женские толстовки с матерной надписью на русском языке из-за претензий покупателей. Черные худи с напечатанными словами «Иди на *** [к черту]» продавались по 680 фунтов стерлингов (около 60 тысяч рублей).

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