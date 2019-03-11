Британские покупатели заставили продавцов избавиться от одежды с русским матом

Британский универмаг Harrods изъял из продажи женские толстовки с матерной надписью на русском языке из-за претензий покупателей. Об этом сообщает The Sun.

Черные худи с напечатанными словами «Иди на *** [к черту]» продавались по 680 фунтов стерлингов (около 60 тысяч рублей).

Московский журналист Макс Седдон разъяснил в Twitter значение фразы. «Harrods, который продает худи за 680 фунтов, заявляет, что на нем напечатаны грузинские слова, "пропитанные фирменным непримиримым отношением". На самом деле там написано "Иди на *** [к черту] по-русски"», — гласит его пост.

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После того как твит стал виральным, в Harrods начали поступать жалобы от клиентов, и сотрудники универмага объявили о решении снять товар с продажи.

В ноябре 2018 года на торговой интернет-площадке Ebay выставили на продажу шапки-унисекс с нецензурной надписью на лбу. Из описания продукта следует, что шапки изготовлены из смесовой пряжи черного либо темно-синего цвета с белой вышитой надписью на русском языке «Холодно ***** [очень]».

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