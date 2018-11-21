Русскую зиму прославили матерной надписью на лбу

На торговой интернет-площадке Ebay выставили на продажу шапки-унисекс с нецензурной надписью на лбу. На неприличный товар обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Шапки изготовлены из смесовой пряжи черного либо темно-синего цвета с белой вышитой надписью на русском языке «Холодно *****» (очень). Цена спорного аксессуара составляет 19,95 доллара без учета стоимости доставки.

Ранее в ноябре 2018 года участницы британской музыкальной группы Little Mix, победившей в восьмом сезоне шоу The X Factor, сфотографировались обнаженными в преддверии выхода нового клипа на трек Strip («Раздеться»). На черно-белом снимке певицы позируют, прикрываясь руками. При этом их тела расписаны унизительными фразами, такими как fat («жирная»), talentless («бесталанная») или ugly («уродина»).

По данным издания, девушки решились продемонстрировать особенности своего тела, которые раньше считали недостатками и предпочитали скрывать. Little Mix призывают всех женщин последовать их примеру.

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