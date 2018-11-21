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Роберто Кавалли публично унизил женщину

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Роберто Кавалли

Итальянский дизайнер Роберто Кавалли оскорбил популярного модного блогера Кьяру Ферраньи в комментариях под ее фотографией в Instagram.

На снимке 31-летняя Ферраньи позирует в нижнем белье и фотографирует себя в зеркало.

«Ты рекламируешь свой пупок! Кем ты себя возомнила! Ты просто денежная машина! В том, что ты делаешь, нет ни любви, ни искренности», — высказался Кавалли.

Муж Ферраньи, итальянский рэпер Fedez, посмеялся над репликой модельера. «Пожалуйста, скажите, что это фейк», — ответил музыкант на его комментарии.

В сентябре Кьяру Ферраньи оскорбил еще один дизайнер. Итальянский модельер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана назвал ее свадебное платье дешевкой.

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