Дольче и Габбана задумались о смерти

Основатели и дизайнеры итальянского модного дома Dolce & Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана заявили, что не собираются продавать свой бренд кому бы то ни было, сообщает The Fashion Law.

Дольче и Габбана также не строят планов, кому основанная ими компания достанется после их смерти. «Когда мы умрем, тогда и умрем, — сказал Стефано Габбана. — Мы не хотим, чтобы под маркой Dolce & Gabbana работал японский дизайнер».

Выручка дома Dolce & Gabbana в 2017 году составила около 1,3 миллиарда евро.

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Стефано Габбана часто делает публичные заявления, получающие большой резонанс. Так, в ноябре 2017 года он заявил в интервью журналу Vogue, что сексуальное домогательство не является насилием. «Это не ново! Ты сам решаешь, согласиться или нет, — сказал Габбана. — Это правда, все это знают. Через 20 лет вы все говорите: "Ах, он коснулся моей задницы!" Так что это вовсе не насилие».

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие звезды, а также первая леди США Мелания Трамп.

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