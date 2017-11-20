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Стефано Габбана выступил в защиту сексуальных домогательств

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Стефано Габбана
Стефано Габбана

Итальянский модельер и один из основателей дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана заявил в интервью журналу Vogue, что сексуальное домогательство не является насилием. Текст опубликован в печатной версии ноябрьского номера журнала.

«Это не ново! Лукино Висконти предложил Хельмуту Бергеру и Алену Делону разделить с ним постель... Но послушай, ты сам решаешь, согласиться или нет. Это правда, все это знают. Через 20 лет вы все говорите: "Ах, он коснулся моей задницы!" Так что это вовсе не насилие», — рассказал он интервьюеру.

По словам Габбана, это обыкновенная спекуляция на том, что было по общему согласию. «Кто не занимается сексом? Это мода. Сейчас тенденцией является секс. При этом секс — это старая история», — подчеркнул модельер.

Кроме того, в интервью он коснулся темы экстракорпорального (искусственного) оплодотворения. Габбана назвал детей, которые рождаются после процедуры, «синтетическими».

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. Среди его предполагаемых жертв — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. В домогательствах также обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

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