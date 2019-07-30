Участник шоу талантов нарисовал портрет пенисом и возмутил зрителей

Выступление участника австралийского шоу Australia's Got Talent Тима Пэча (Tim Patch) под псевдонимом Прикассо (Pricasso) возмутило многих телезрителей, пишет Yahoo Lifestyle.

Прикассо нарисовал портрет одного из членов жюри — Шейна Джейкобсона (Shane Jacobson) с помощью пениса, ягодиц и пресса. 70-летний мужчина создавал картину прямо на сцене, макая половой орган в краску.

Члены жюри оценили талант Пэча и отдали за него свои голоса, однако не все телезрители остались довольны его выступлением. «Смотрели телевизор с моей десятилетней дочерью. Пришлось переключить канал. Разочарованы, что такое было показано во время, когда у экранов семьи», — пожаловалась одна из пользовательниц. «Пытаться предоставить всем равные возможности не значит позволять детям видеть подобное», — возмущался другой юзер.

Среди зрителей были и те, кто отнесся негативно к критике Прикассо. «Конечно же, нормально показывать детям, как засовывать мечи в горло или обливать себя горючей жидкостью, а как рисовать тем, что дала природа — нет!» — иронично замечала Ducey.

В июне 2019 года иллюзионист напугал зрителей, похоронив себя заживо в эфире шоу талантов.

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