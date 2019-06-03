Зрители раскрыли секрет трюка с исчезновением на шоу талантов

Youtube / Britain's Got Talent

Телезрители разоблачили фокусника Бена Харта (Ben Hart), выступавшего в британском шоу Britain's Got Talent («Британия ищет таланты»), разглядев, как именно он выполнил один из своих трюков. Об этом пишет Metro.

Харт сделал участниками своего представления судей, которые сначала брали спички и карты в руки, а потом находили их в неожиданных местах. Однако когда фокусник положил карту в руку Саймона Кауэлла (Simon Cowell) и прикрыл ее своей правой ладонью, зрители заметили, что Харт вытащил ее обратно левой рукой, в это же самое время отвлекая внимание разговором с членом жюри.

Пользователям соцсетей не понравилось, что секрет трюка был настолько очевиден. «Да это же в школе фокусников в первый день учат. Это никакой не талант», — возмутился один из юзеров. «Я люблю, когда иллюзионисты используют ловкость рук, но не когда она видна», — критиковал номер другой.

Однако несмотря на недовольство зрителей, судьи были впечатлены мастерством Харта, и он прошел в финал шоу. «Я бы мог час смотреть на его представление», — признался один из членов жюри Дэвид Уолльямс (David Walliams).

В одном из предыдущих выпусков шоу зрители раскрыли секрет фокуса другой участницы, называющей себя магом. Она отвела одну из судей в закрытую комнату, где на нее набросились две актрисы, играющие роль привидений.

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