Ведущая испугалась привидения во время телешоу и впала в панику

Телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) пожаловалась на паническую атаку и нецензурно выругалась в прямом эфире после того, как поучаствовала в номере одной из участниц британского шоу Britain's Got Talent («Британия ищет таланты»). Об этом пишет Mirror.

Холден, выступающая на проекте в роли судьи, стала частью представления конкурсантки Элизабет, называющей себя магом. Женщина отвела Холден в закрытую комнату, где ведущая оказалась вместе с актрисой, играющей привидение по имени Флоренс, а затем сзади на телеведущую набросилась другая девушка, исполняющая роль матери Флоренс — Агаты. Она провела Холден на сцену, а потом внезапно перевоплотилась обратно в Элизабет.

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Последний трюк настолько испугал Холден, что она нецензурно выругалась, а потом закрыла рот руками. Ведущая вернулась на свое место в жюри и извинилась за произошедшее. «Честно скажу, я была в ужасе. Это пугающе, потрясающе, волнующе. Никому не пожелаю через такое пройти», — описала девушка свое эмоциональное состояние.

Позднее Холден рассказала, что после шоу у нее случилась настоящая паническая атака, и она много раз ходила в туалет. «Я боялась, что меня исключат из состава жюри и умоляла Саймона Кауэлла (Simon Cowell, создатель Britain's Got Talent и постоянный член жюри шоу — прим. "Лента.ру") этого не делать», — призналась она.

Britain's Got Talent выходит в Британии с 2007 года. Его участники демонстрируют на сцене уникальные способности в разных сферах.

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