Юная участница телешоу покончила с собой после издевательств в сети

Британская школьница и участница музыкального телешоу Britian’s Got Talent (в России лицензионный аналог — «Минута славы») Трикси Харт (Trixie Hart) покончила с собой после онлайн-травли. Об этом сообщает The Daily Mail.

Подросток совершила суицид еще в сентябре, однако СМИ узнали о смерти певицы лишь спустя несколько месяцев. Бабушка погибшей 16-летней девочки рассказала, что над школьницей постоянно издевались в сети. Родители нередко заставали Харт в слезах, когда она сидела за компьютерам. Онлайн-тролли смеялись над ее внешностью и голосом.

По словам родственников, школьница столкнулась с ужасными издевательствами, причем в травле участвовали не только подростки, но и взрослые пользователи сети. Справиться с таким серьезным напором ей не удалось.

«Люди называли ее шлюхой и говорили ей, что она уродливая. У нее был потрясающий певческий голос, и я думаю, что люди завидовали ей», — объяснила бабушка мотив троллей. Она также отметила, что у ее внучки и раньше были проблемы с психикой: несколько лет назад врачи диагностировали у нее синдром дефицита внимания и расстройство личности.

В день гибели Харт дождалась, пока ее мать уйдет на работу. Затем она приняла душ, нанесла макияж и только после этого покончила с собой.

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