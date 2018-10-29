Получивший известность после избиения корреспондент НТВ покончил с собой

Журналист НТВ Никита Развозжаев совершил самоубийство, сообщает «Говорит Москва». Его тело найдено в Москве.

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Смерть журналиста информационному агентству «Версия-Саратов» подтвердил его бывший начальник, директор филиала ВГТРК в Саратове Дмитрий Петров. На странице во «ВКонтакте» Развожаев опубликовал предсмертную записку. Он попросил прощения у родных и близких, просил никого не винить в его смерти. «Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе», — обратился он к родителям.

Развожаеву было 25 лет. Он обрел широкую известность после инцидента в парке Горького, произошедшего 2 августа 2017 года. Репортер вел прямое включение с празднования Дня ВДВ, в это время в кадр вторгся нетрезвый мужчина и ударил Развожаева кулаком в лицо. Хулигана арестовали на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании. Его приговорили к исправительным работам.