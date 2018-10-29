На НТВ прокомментировали самоубийство корреспондента

Пресс-секретарь НТВ Мария Безбородова подтвердила ТАСС информацию о гибели журналиста Никиты Развожаева.

«Произошло страшное горе. Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся», — сообщила она.

Канал принес соболезнования родным корреспондента. «Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — добавила Безбородова.

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Тело Развозжаева было найдено утром 29 октября. Перед самоубийством он оставил во «ВКонтакте» записку, в которой извинился перед родными и близкими и попросил никого не винить в его смерти. В настоящее время профиль репортера в соцсети скрыт от посторонних глаз.

Развозжаеву было 25 лет. Он родился и вырос Саратове, окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Журналистскую карьеру он начал на ГТРК «Саратов». С конца 2016 года работал в программе «Чрезвычайное происшествие» на НТВ и жил в Москве.

Корреспондент стал широко узнаваем после 2 августа 2017 года. Он вел прямое включение из парка Горького, рассказывая о том, как десантники празднуют День ВДВ. В кадр вторгся нетрезвый мужчина. Он сквернословил, а на вежливую просьбу Развозжаева помолчать ударил репортера в лицо кулаком.

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