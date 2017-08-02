Корреспондента НТВ побили в прямом эфире у фонтана с десантниками

Видео: Происшествия / YouTube

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев пострадал во время прямого эфира передачи «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Ролик опубликован на YouTube.

Журналист вел репортаж под названием «Расплескалась синева...» от фонтана в Москве в Парке Горького, где десантники праздновали День ВДВ. К нему сразу же подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу. «Ты будешь со мной так разговаривать, ***** (тумаков) получишь», — добавил агрессивный прохожий. Вскоре его задержали, сообщается на сайте НТВ.

Репортаж прервался. Ведущая в студии сказала, что «у нас какие-то проблемы» и выразила надежду, что с Развозжаевым все хорошо.

Напавший на журналиста мужчина был одет в футболку с логотипом украинской организации «Оплот». Это движение получило известность в период политического кризиса на Украине в 2013-2014 годах. В апреле 2014-го активисты заняли здание горсовета в Донецке. В том же году официальный Киев объявил «Оплот» террористической организацией.

«Оплот» основал выходец из силовых структур Украины Евгений Жилин. 19 сентября прошлого года он погиб в результате покушения в ресторане «Ветерок» на территории подмосковного поселка Горки-2.