Ударивший корреспондента НТВ мужчина оказался не причастен к ВДВ

Мужчина, ударивший корреспондента НТВ в московском парке Горького, где 2 августа празднуется День ВДВ, не имеет отношения к воздушно-десантным войскам. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что хулиган задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел возле фонтана, откуда корреспондент НТВ Никита Развозжаев в прямом эфире вел репортаж, посвященный Дню ВДВ. К журналисту сразу же подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего получил удар кулаком в лицо.

Видео: Происшествия / YouTube

Напавший на журналиста хулиган был одет в футболку с логотипом украинской организации «Оплот», которую официальный Киев считает террористической за поддержку самопровозглашенных республик Донбасса. Какой-либо атрибутики ВДВ мужчина при себе не имел.