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Избивший журналиста НТВ Колобок поматерился и помычал в эфире «Царьграда»

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Александра Орлова, прославившегося избиением корреспондента НТВ Никиты Развозжаева в прямом эфире в день ВДВ, пригласили в эфир телеканала «Царьград». Ролик был опубликован в сообществе «Лентач» во «ВКонтакте» и за несколько часов набрал более 182 тысяч просмотров.

На видео, которое состоит из склеенных частей эфира, ведущий представил Орлова «известным на всю страну болельщиком ЦСКА Колобаном и Колобком» и отметил, что гость волнуется. Затем Колобок начинает мычать и высказывает свое мнение о популярных в сети рэп-батлах. «Они развращают людей, делают их слабее. То есть, ну нельзя так просто вообще. Я не знаю. Я твою маму ***», — пародируя рэперов, заявляет Орлов, сразу же извиняется и начинает креститься.

Орлов ударил Развозжаева кулаком по лицу во время прямого эфира у фонтана в парке Горького в Москве, где десантники праздновали День ВДВ. Корреспондент вел репортаж под названием «Расплескалась синева...». На записи видно, как к репортеру подошел мужчина, который ругался матом и грозил захватить Украину. Журналист вежливо попросил его помолчать, после чего получил удар.

Хулигана арестовали на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании. Кроме того, в отношении было возбуждено уголовное дело о побоях.

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