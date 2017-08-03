«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»

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Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника

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Фото: Станислав Залесов / «Коммерсантъ»

День воздушно-десантных войск ознаменовался избиением корреспондента НТВ возле фонтанов в Парке Горького и потасовкой в столичном магазине, откуда бравые «голубые береты» стащили пару бутылок водки и виски. «Лента.ру» присоединилась к празднику и проследила, как День ВДВ отметили в социальных сетях.

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Не забыли пользователи и ехидные картинки, высмеивающие поведение подвыпивших десантников, и предложение зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича разрешить проводить в День ВДВ гей-парады.

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Антон Болотов

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