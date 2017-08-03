«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»

День воздушно-десантных войск ознаменовался избиением корреспондента НТВ возле фонтанов в Парке Горького и потасовкой в столичном магазине, откуда бравые «голубые береты» стащили пару бутылок водки и виски. «Лента.ру» присоединилась к празднику и проследила, как День ВДВ отметили в социальных сетях.

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🚨#вдв#москва#белград#сахалин#тула#юг#ростов#праздник#2августа#армия#югра A post shared by Bombito♚ (@bombito1) on Aug 2, 2017 at 8:13am PDT

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A post shared by Максим Шулер (@maksim.shuler) on Aug 2, 2017 at 8:04am PDT

Не забыли пользователи и ехидные картинки, высмеивающие поведение подвыпивших десантников, и предложение зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича разрешить проводить в День ВДВ гей-парады.

A post shared by @kremlin_russian on Aug 2, 2017 at 5:30am PDT

A post shared by Василий Козлов (@vasiliybebe) on Aug 2, 2017 at 7:39am PDT

A post shared by СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ (@dasapp.ru) on Aug 2, 2017 at 7:39am PDT