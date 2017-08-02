Сенатор призвал разрешить гей-парады в День ВДВ

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил разрешить проводить в День ВДВ гей-парады. Об этом в среду, 2 августа, он рассказал в интервью Национальной службе новостей (НСН).

«На День ВДВ можно разрешать гей-парады. Потому что все десантники, которых я знаю, они все "лесбияны", так как они очень любят женщин», — сказал сенатор.

Клинцевич также заявил, что ветераны ВДВ стараются бороться с ряжеными десантниками, создающими неблагоприятный антураж на их празднике. «Мы уже дали такую команду, особенно по афганцам, выявлять и просто бить», — отметил сенатор.

В 2015 году гей-активисты в нескольких российских городах выразили желание провести массовые акции в День ВДВ, однако региональные власти отказались согласовывать мероприятия. В частности, шествие не было разрешено в Архангельске и Санкт-Петербурге.

День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа.