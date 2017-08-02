Клинцевич счел нужным бить ряженых десантников

Зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич рассказал в интервью Национальной службе новостей (НСН), как ветераны воздушно-десантных войск (ВДВ) борются с ряжеными десантниками, создающими неблагоприятный антураж на их празднике.

«Мы уже дали такую команду, особенно по афганцам, выявлять и просто бить», — отметил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что может отличить ненастоящих вэдэвэшников по внешним признакам. Таких людей, по его словам, становится меньше, но они все равно создают «неблагоприятный внешний антураж».

Сенатор напомнил, что купить берет и тельняшку, а затем напиться и безобразничать может каждый. Настоящие же десантники в последние годы любят отмечать свой праздник с детьми и внуками. Более разнузданная манера отмечать День ВДВ была характерна для 90-х, «ведь в то время душе нужен был праздник, а праздника в жизни не было».

Сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич служил с 1986 по 1988 год в 345-м отдельном парашютно-десантном полку, находился в Афганистане в качестве старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде. С 1990 года он был зампредседателя Российского союза ветеранов Афганистана.

2 августа отмечается День ВДВ. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем совершило прыжок подразделение десантников из 12 человек. С тех пор бойцы нового рода войск принимали участие во всех вооруженных конфликтах СССР и России.

