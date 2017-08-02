ВДВ в 2020 году получат десантируемый зенитный комплекс «Птицелов»

Авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс малой дальности «Птицелов» поступит на вооружение ВДВ в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

«В настоящее время создание "Птицелова" находится на этапе проведения опытно-конструкторской работы (ОКР), которая должна быть завершена к исходу 2019 года, и с 2020 года этот комплекс малой дальности на базе БМД-4М должен поступить на вооружение зенитных ракетных частей ВДВ», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что по боевым возможностям «Птицелов» должен вдвое превзойти комплексы аналогичного назначения, имеющиеся у ВДВ сейчас. Источник отказался уточнить характеристики изделия, отметив лишь, что он выполняется авиатранспортабельным и авиадесантируемым, при этом является чисто ракетным и не несет пушечного вооружения.

На сегодняшний день ВДВ используют в этой нише ЗРК «Стрела-10», в исходном варианте принятый на вооружение в 1976 году и модернизированный в конце 1980-х.

ОКР «Птицелов» ведется в России уже несколько лет. О ней поступали противоречивые сообщения. В частности, один из источников заявлял, что речь идет о создании авиадесантируемого варианта ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» (что противоречит информации источника ТАСС). Другие источники утверждали, что на «Птицелове» могут быть использованы ракеты 9М340 из состава ЗРК «Сосна», разработанного как раз на замену семейства «Стрелы-10».

