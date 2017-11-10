Обидчик корреспондента НТВ побил журналиста-«плейбоя» из Перми

Александр Орлов, ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире в День ВДВ, провел боксерский поединок с пермским журналистом Романом Четиным. Бой, длившийся четыре раунда, завершился победой Орлова по очкам, передает РЕН ТВ.

По мнению судей, Орлов бил точнее и был более активен.

Инициатором проведения спарринга был Четин. В августе он обратился к обидчику корреспондента НТВ «от лица всей журналистики» и предложил провести бой. Орлов согласился, назвав оппонента плейбоем. Несколько раз поединок переносился, в частности из-за того, что московский участник испытывал проблемы с алкоголем.

2 августа Орлов ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева кулаком по лицу во время прямого эфира у фонтана в парке Горького в Москве, где десантники праздновали День ВДВ. Буянивший мужчина, будучи пьяным, также ругался матом и грозил захватить Украину. Его наказали пятью днями административного ареста.