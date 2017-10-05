Бою избившего репортера НТВ бородача и «плейбоя» из Перми помешал алкоголизм

Поединок тележурналиста из Перми Романа Четина и избившего репортера НТВ Александра Орлова пришлось перенести с 7 на 27 октября из-за проблем с алкоголем у столичного участника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов боя.

Ожидалось, что он пройдет в «Москва-сити». Орлов на своей странице во «ВКонтакте» во вторник, 3 октября, анонсировал, что заключил контракт с основным спонсором и промоутером мероприятия Артуром Якобсоном. В среду, 4 октября, оказалось, что боец попал в больницу из-за того, что был закодирован и употребил алкоголь.

При этом, судя по анонсирующему сообщению о спонсорстве, Орлов получил первую часть гонорара.

«Мы посоветовались с лечащим врачом Александра. Он отметил, что в рабочий режим боец вернется уже через неделю. Поэтому мы выбрали датой боя вечер пятницы, 27 октября», — отметил Якобсон.

В начале августа Орлов ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева кулаком по лицу во время прямого эфира у фонтана в парке Горького в Москве, где десантники праздновали День ВДВ. Обидчик ругался матом и грозил захватить Украину.

4 августа Роман Четин из Пермского края через соцсеть предложил Орлову спарринг. Орлов согласился, назвав своего оппонента «милостивым государем» и «плейбоем».