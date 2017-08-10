Ударивший журналиста НТВ «бородач» принял вызов «плейбоя»

Александр Орлов, ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире в день ВДВ, принял вызов, который был брошен другим журналистом — Романом Четиным. Соответствующий пост Орлов опубликовал во «ВКонтакте».

«Не имею привычек отказываться от подобных предложений!) Вызов принят милостивый государь!) До встречи плейбой, встретимся на лобном!!!))))))» — заявил мужчина (его ник — Колобок Ярославкин).

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4 августа Роман Четин из Пермского края через соцсеть предложил Орлову спарринг. «Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории. Но я готов набрать с десяток килограммов жира в тело или дерьма в голову, чтоб быть в равных условиях с противником», — отметил журналист.

Орлов ударил Развозжаева кулаком по лицу во время прямого эфира у фонтана в парке Горького в Москве, где десантники праздновали День ВДВ. Корреспондент вел репортаж под названием «Расплескалась синева...» Судя по видеозаписи, к репортеру подошел мужчина, который ругался матом и грозил захватить Украину. Журналист вежливо попросил его помолчать, после чего получил удар.

Хулигана арестовали на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании. Кроме того, возбуждено уголовное дело о побоях.