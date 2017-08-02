После избиения журналиста НТВ в прямом эфире возбуждено уголовное дело

По итогам прокурорской проверки после избиения корреспондента НТВ в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 2 августа, сообщила прокуратура Москвы.

«Замоскворецкий межрайонный прокурор поручил отделу внутренних дел по району Якиманка провести доследственную проверку по факту избиения журналиста телекомпании НТВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького», — говорится в пресс-релизе.

Расследование ведется по статье 116 УК РФ («Побои»).

Органам полиции поручено изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры к привлечению виновного лица к установленной законом ответственности, отметили в прокуратуре.

Ранее 2 августа сообщалось, что мужчина, ударивший корреспондента, футбольный фанат. Хулиган состоял в группировке активных болельщиков московского ЦСКА «Ярославка», однако давно не имеет к ней отношения, так как его выгнали за пьянство и неадекватное поведение.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что мужчина задержан и доставлен в отделение полиции. По данным ведомства, он не имеет отношения к воздушно-десантным войскам.

Инцидент произошел возле фонтана в парке Горького, откуда корреспондент НТВ Никита Развозжаев в прямом эфире вел репортаж, посвященный Дню ВДВ. К журналисту сразу же подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего получил удар кулаком в лицо.

Напавший на журналиста хулиган был одет в футболку с логотипом украинской организации «Оплот», которую официальный Киев считает террористической за поддержку самопровозглашенных республик Донбасса. Какой-либо атрибутики ВДВ мужчина при себе не имел.