Прокуратура заинтересовалась избиением журналиста НТВ в прямом эфире

Прокуратура Москвы поручила организовать проверку в связи с нападением на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в парке Горького. Об этом в среду, 2 августа, сообщается на сайте ведомства.

Доследственной проверкой займется отдел внутренних дел по району Якиманка. Полиция должна изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры к привлечению виновного к ответственности.

«Прокуратура Москвы контролирует исполнение данного поручения», — отмечается в сообщении.

Развозжаев пострадал во время прямого эфира у фонтана в парке Горького, где десантники праздновали День ВДВ. Он вел репортаж под названием «Расплескалась синева...» Судя по видеозаписи, к репортеру подошел, предположительно, нетрезвый мужчина, который ругался матом и грозил захватить Украину. Журналист вежливо попросил его помолчать, после чего неизвестный ударил его кулаком по лицу.

Видео: Происшествия / YouTube

Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для разбирательства. Оказалось, что он не имеет отношения к ВДВ. По неофициальной информации, мужчина является футбольным фанатом.

Пресс-секретарь телеканала Мария Безбородова сообщила «Интерфаксу», что состояние здоровья корреспондента не вызывает опасений.