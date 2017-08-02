Избитый у фонтана с десантниками корреспондент НТВ стал мемом

Пользователи сети с юмором отреагировали на инцидент с корреспондентом НТВ Никитой Развозжаевым, пострадавшим во время репортажа о праздновании Дня ВДВ в столичном парке Горького.

Многие отметили, что инцидент отражает все происходящее в современной России, а у НТВ получился «лучший репортаж о Дне ВДВ».

В сети также начали активно распространяться тематические мемы с Развозжаевым.

Журналист получил удар в лицо во время прямого эфира передачи «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Он вел репортаж под названием «Расплескалась синева...» о праздновании Дня ВДВ у фонтана в парке Горького. К нему подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.

Репортаж пришлось прервать. Ведущая в студии сослалась на «какие-то проблемы» и выразила надежду, что с Развозжаевым все хорошо.

Позднее выяснилось, что напавший на журналиста мужчина не имеет отношения к ВДВ.