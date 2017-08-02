Ударившего журналиста НТВ мужчину заподозрили в связи с футбольными фанатами

Мужчина, ударивший корреспондента НТВ в московском парке Горького, где 2 августа празднуется День ВДВ, — футбольный фанат. Об этом сообщается в Telegram-канале Караульный.

По информации источника, хулиган состоял в группировке активных болельщиков московского ЦСКА «Ярославка», однако давно не имеет к ней отношения, так как его выгнали за пьянство и неадекватное поведение.

Видео: Происшествия / YouTube

Инцидент произошел в среду, 2 августа, возле фонтана, откуда корреспондент НТВ Никита Развозжаев вел посвященный Дню ВДВ репортаж в прямом эфире. К журналисту подошел нетрезвый мужчина, который нецензурно выражался и грозился захватить Украину. Развожаев попросил молодого человека замолчать, после чего получил удар кулаком в лицо.

Хулиган был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сообщалось, что он не имеет отношения к ВДВ.