Мутко прокомментировал поведение болельщиков на матче «Динамо» — «Спартак»

Болельщики, оскорбляющие футболистов за переход в другой клуб, не должны ходить на матчи. Об этом заявил вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Кто-то уже в ложах VIP прыгает на футболистов сборной России и считает, что он великий человек… Государство — это мы все, все 140 миллионов. И если кто-то считает, что можно позволять себе оскорблять игрока, потому что он сегодня в другом клубе или что-то ещё, эти ребята должны не на футбол ходить, а вообще никуда не ходить», — сказал Мутко.

На матче первого тура российской премьер-лиги (РФПЛ) между московскими «Динамо» и «Спартаком» фанаты бело-голубых оскорбляли и попытались напасть на хавбека красно-белых Романа Зобнина, до 2016 года выступавшего за «Динамо».

Встреча прошла во вторник, 18 июля, на подмосковном стадионе «Арена Химки» и завершилась вничью — 2:2.