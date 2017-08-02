Союз журналистов России отреагировал на избиение журналиста НТВ в прямом эфире

Союз журналистов России (СЖР) выпустил заявление, в котором заявил о недопустимости применения физической силы в отношении прессы. Причиной послужил инцидент с нападением неизвестного на журналиста телеканала НТВ Никиту Развожаева, который вел прямой эфир с празднования дня Воздушно-десантных войск.

«Союз журналистов России относится с большим уважением к празднику людей, которые защищают нашу Родину. В настоящий момент у нас нет информации о принадлежности хулигана к воздушно-десантным войскам. Надеемся, что нападавший не имеет никакого отношения к ВДВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СЖР ждет оперативной реакции на произошедшее от правоохранительных органов. Также профсоюз заявил о готовности оказать пострадавшему любую поддержку, в том числе юридическую, в случае если Никита Развожаев обратится в суд.

Правовая служба СЖР отметила, что в действиях нападавшего есть состав преступления по 144 статье УК РФ («Воспрепятствование законной деятельности журналистов»).

Ранее инцидентом заинтересовалась прокуратура Москвы. Она поручила организовать проверку в связи с нападением на журналиста. Займется ей отдел внутренних дел по району Якиманка. Нападавший был задержан.

