Ударивший корреспондента НТВ в прямом эфире досрочно вышел из СИЗО

Александр Орлов, ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире, вышел из СИЗО на два дня раньше срока. Об этом РИА Новости в понедельник, 7 августа, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Несмотря на то что суд арестовал Орлова на пять суток, в итоге его отпустили сегодня, так как зачли ему дни, которые он провел в изоляторе временного содержания перед решением суда», — пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что выход мужчины на свободу не означает, что следствие завершено. Если суд примет соответствующее решение, Орлова накажут в соответствии с законом, сказал источник.

Между тем на странице сообщества Mash во «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором запечатлен выход мужчины из СИЗО. Как отмечается в паблике, его «забирал целый кортеж с группой поддержки».

Орлов был арестован 3 августа по решению Замоскворецкого суда столицы. Его признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции при задержании.

2 августа в московском парке Горького Орлов напал на Развозжаева, который в прямом эфире вел репортаж у фонтана, где десантники праздновали День ВДВ. Мужчина, нецензурно ругаясь, подошел к журналисту и ударил его кулаком в лицо.

Как сообщили в московской прокуратуре, возбуждено уголовное дело о побоях.