Избитый в прямом эфире журналист рассказал о готовности помириться с нападавшим

Журналист НТВ Никита Развозжаев, получивший удар кулаком в лицо во время прямого эфира в парке Горького, готов помириться с нападавшим. Об этом он заявил в четверг, 3 августа, радиостанции «Говорит Москва».

«Статья "Побои" подразумевает примирение, если он пойдет навстречу и извинится, то, естественно, будет примирение в суде. Если человек действительно скажет, что он осознал, и извинится, естественно, я не держу какого-то зла и не буду портить ему жизнь из-за того, что произошло», — отметил корреспондент.

Развозжаев добавил, что прекрасно понимает, что атаковавший его мужчина был пьян, «может быть, ему что-то показалось».

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2 августа бывший пресс-секретарь Российского футбольного союза Андрей Малосолов рассказал, что на корреспондента напал бывший представитель одного из самых известных коллективов фанатов ЦСКА по имени Александр.

Инцидент произошел 2 августа возле фонтана в парке Горького, откуда Развозжаев вел посвященный Дню ВДВ репортаж в прямом эфире. К журналисту подошел нетрезвый мужчина, который нецензурно выражался и грозился захватить Украину. Журналист попросил молодого человека помолчать, после чего получил удар кулаком в лицо.

Мужчина был доставлен в отделение полиции. По данным столичного главка МВД, он не имеет отношения к воздушно-десантным войскам. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в отношении 32-летнего нападавшего «за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии при задержании» возбудили административное дело по статье 19.3 КоАП, передает Агентство городских новостей «Москва». К мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.