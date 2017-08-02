Бывший пресс-секретарь РФС рассказал об ударившем журналиста НТВ мужчине

Видео: Происшествия / YouTube

Бывший пресс-секретарь Российского футбольного союза (РФС) Андрей Малосолов рассказал об ударившем репортера НТВ в прямом эфире мужчине. Экс-глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) сделал запись на своей странице в Facebook.

«Я знаю этого парня, который ударил журналиста НТВ Никиту Развозжаева на праздновании Дня ВДВ. В прямом эфире пьяный Саша предпринял попытку поднять с земли срок для себя, сейчас сидит в отделении полиции и когда протрезвеет, наверняка ужаснется тому, что сделал», — написал Малосолов.

По словам журналиста, репортера ударил бывший представитель одного из самых известных коллективов фанатов ЦСКА. «Мне одинаково жалко и коллегу Никиту с НТВ, и коллегу по трибунам. Вот так бывает — один работает, а другого переклинило. Он на самом деле достойный человек, хороший парень, поверьте, мы знаем», — добавил Малосолов.

Инцидент произошел в среду, 2 августа, возле фонтана, откуда корреспондент НТВ Никита Развозжаев вел посвященный Дню ВДВ репортаж в прямом эфире. К журналисту подошел нетрезвый мужчина, который нецензурно выражался и грозился захватить Украину. Развожаев попросил молодого человека замолчать, после чего получил удар кулаком в лицо. Позже в среду сообщалось о связях нападавшего с фанатской группировкой московского ЦСКА «Ярославка».