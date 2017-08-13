Пермский журналист договорился о спарринге с напавшим на НТВшника «десантником»

Пермский журналист Роман Четин и напавший на корреспондента НТВ Александр Орлов пообщались по телефону и условились о времени проведения спарринг-поединка. Он пройдет в сентябре. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает kp.ru.

По словам Четина, он сам позвонил оппоненту. «Разговор был корректным, вежливым, адекватным, без повышенных тонов», — подчеркнул он.

Стороны договорились, что поединок пройдет под прицелом телекамер по правилам бокса: четыре двухминутных раунда. Место пока не определено: это может быть Пермь, Москва или нейтральная территория. Соперники находятся в разных весовых категориях. «Я легче, Александр — тяжелей. Мы условились, что даем друг другу месяц для того, чтобы мне поднабрать вес, а ему чуть постройнеть», — сообщил Четин.

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Четин, по его словам, занимается спортом ради здоровья и профессиональным бойцом не является, однако решил заступиться за коллегу «от лица всей журналистики». Орлов принял вызов со словами «до встречи, плейбой». 11 августа пермяк заявил, что уже начал подготовку поединка.

2 августа Александр Орлов ударил журналиста НТВ Никиту Развозжаева, который вел репортаж с празднования Дня ВДВ. Инцидент попал в прямой эфир. Судя по видеозаписи, мужчина подошел к корреспонденту, ругаясь матом и угрожая захватить Украину. В ответ на просьбу помолчать он начал драться. СМИ дали агрессору прозвище «десантник», хотя полиция в тот же день выяснила, что он не имеет никакого отношения к воздушно-десантным войскам. Было возбуждено дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

Орлов был арестован на пять суток, но вышел из СИЗО на два дня раньше, так как суд зачел дни, проведенные в изоляторе временного содержания. Стражи порядка подчеркнули, что следствие не закончено и окончательное наказание определит суд.