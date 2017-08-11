«Плейбой» начал готовить бой с обидчиком журналиста НТВ

Журналист из Пермского края Роман Четин, предложивший спарринг Александру Орлову, который в день ВДВ ударил корреспондента НТВ в прямом эфире, сообщил, что идет подготовка к поединку. Его слова приводит РИА Новости.

«Дело в процессе. Подробности расскажу попозже», — ответил Четин на вопрос агентства, принял ли Орлов его вызов на бой.

10 августе Орлов написал во «ВКонтакте», что принимает брошенный журналистом вызов. «Не имею привычек отказываться от подобных предложений! (...). До встречи плейбой, встретимся на лобном!» — заявил мужчина (его ник — Колобок Ярославкин).

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За несколько дней до этого Четин через соцсеть предложил ему спарринг: «Я от лица всей журналистики против этого бородача». «Мы находимся в одной весовой категории. Но я готов набрать с десяток килограммов жира в тело или дерьма в голову, чтоб быть в равных условиях с противником», — отметил он. По словам Четина, он занимается спортом ради здоровья и не является профессиональным бойцом.

2 августа Орлов ударил репортера НТВ Никиту Развозжаева кулаком по лицу во время прямого эфира у фонтана в парке Горького в Москве, где десантники праздновали День ВДВ. Корреспондент вел репортаж под названием «Расплескалась синева...» Судя по видеозаписи, к нему подошел мужчина, который ругался матом и грозил захватить Украину. Журналист вежливо попросил его помолчать, после чего получил удар.

Возбуждено уголовное дело о побоях, кроме того, хулигана арестовали на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании. Он не имеет отношения к ВДВ.