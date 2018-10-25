Репортер заставил случайного деда признаться в нежелании жить

Испанский репортер решил расспросить прохожего пожилого мужчину на тему потенциального ограбления, однако тот внезапно рассказал собеседнику о нежелании жить. Фрагмент эфира с испанского ТВ опубликован на YouTube-канале Sida en Lata.

В начале ролика журналист стоит возле магазина, в котором накануне произошло вооруженное ограбление. Мужчина решил провести эксперимент: взять в руки игрушечный пистолет и подходить к прохожим, якобы пытаясь их ограбить, и смотреть на их реакцию.

Корреспондент сразу же обратил внимание на пожилую пару, которая шла неподалеку от места ограбления. Он подбежал к мужчине и попросил его подыграть. Журналист спросил, что будет делать его собеседник, если на него направят пистолет и попросят деньги.

Пожилой мужчина сразу же заявил, что отдавать деньги он не собирается. На вопрос: «Почему?», собеседник спокойно ответил, что больше не хочет жить. На этом моменте ролик обрывается.

На видео обратил внимание пользователь Reddit под ником Bartoraptor. Он опубликовал запись на своей странице и написал, что сотрудники испанского телеканала нашли мужчину и побеседовали с ним. На самом деле пожилой человек не думал о самоубийстве: напротив, он оказался «очень веселым парнем», отметил юзер.

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