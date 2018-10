Телеведущая сравнила материнство с наездом автобуса

Телеведущая британской передачи The One Shows Алекс Джонс (Alex Jones) заявила, что постоянные метания между материнством и карьерой можно сравнить с наездом автобуса. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на The Radio Times.

41-летняя Джонс призналась, что ей трудно оставлять своего маленького сына Теда одного, поскольку связь матери и ребенка слишком сильна. Несмотря на то что женщина проводит все утро с малышом, перед съемками ей тяжело с ним расставаться.

На вопрос журналистов о том, как ей удается «жонглировать» между ребенком и работой, Джонс ответила, что периодически чувствует себя подавленной.

«В некоторые дни все проходит блестяще, и я могу чувствовать себя хорошо, но иногда нет. Есть несколько дней, когда я чувствую, будто меня переехал автобус, особенно когда не хватает сна», — заявила телеведущая.

Джонс также добавила, что о сыне заботится и ее муж, однако Тед постоянно требует внимания матери.

Ранее британская телеведущая Эмма Уиллис (Emma Willis) приняла роды во время съемок нового шоу. Женщина ассистировала профессиональным акушерам.

