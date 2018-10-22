Телеведущая приняла роды на шоу и разрыдалась

dailymail.co.uk

Телеведущая Эмма Уиллис (Emma Willis) выступила в роли домашней акушерки во время съемок нового шоу. Как сообщает таблоид Daily Mail, увидев ребенка, женщина разрыдалась.

Уиллис присоединилась к команде профессиональных медиков: она наблюдала за схватками и ассистировала акушерам во время родов.

Журналистка назвала рождение «одной из лучших вещей, которые она видела в своей жизни». Сообщается, что родившийся мальчик стал третьим ребенком в семье героев съемки Лоры и Антонио.

Уиллис была растрогана, когда узнала, что родители попросили своего старшего сына Алекса перерезать пуповину новорожденному брату. «Просто невероятно видеть, как кто-то рождается вот так, в своем собственном доме, это настолько спокойно...» — сказала ведущая.

Чтобы исполнить свою мечту и стать ассистентом акушера, 42-летняя телезвезда 10 недель повышала свою квалификацию в действующем родильном отделении. По ее словам, в течение 13-часовых смен она наблюдала за работой персонала и помогала медикам.

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