Телеведущий рассказал об «ошеломляющих» трудностях в борьбе с раком

Бывший ведущий утреннего британского телешоу BBC Breakfast Билл Тернбулл (Bill Turnbull) поведал о сложностях, с которыми он столкнулся во время лечения от рака предстательной железы, пишет The Sun.

Мужчина узнал диагноз в конце 2017 года. К тому моменту, когда врачи определили диагноз, метастазы уже распространились на ребра, бедра, таз и ногу. По словам 62-летнего Тернбулла, первые несколько дней после оглашения результатов анализов были «самыми темными».

Звезда телешоу рассказал, что прошел девять сеансов химиотерапии, последний из которых провели несколько недель назад. «Это одна из самых трудных вещей, с которой вы столкнетесь в своей жизни… Это действительно ошеломляющий, шокирующий момент», — отметил Тернбулл.

По словам бывшего ведущего, первую неделю он постоянно думал только о болезни, однако со временем ему стало легче осознавать свой диагноз. Кроме того, мужчине помогли письма поддержки от фанатов.

В начале октября британский радиоведущий Марк Рэдклифф (Mark Radcliffe) рассказал в прямом эфире, что страдает от рака языка. Мужчина пообещал взять паузу в работе и вернуться, когда справится с болезнью.

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