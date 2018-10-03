Умершая от рака телеведущая дала заветы живым

Журналистка Дебора Джеймс (Deborah James) рассказала о совете, который ей дала покойная телеведущая Рейчел Блэнд (Rachael Bland). Завет подруги она озвучила в эфире посвященной ей телепередачи на ITV. Фрагмент записи опубликовал таблоид Daily Mail.

35-летняя Джеймс, страдающая от рака кишечника, заявила, что Блэнд посоветовала ей: «Вытри слезы и продолжай делать свое дело».

Джеймс, Блэнд и их коллега Лорен Мэхон (Lauren Mahon) были авторами и ведущими подкаста, посвященного жизни раковых больных. Со слов Джеймс, трио решило разрушить табу на обсуждение этого заболевания и «противостоять смерти с помощью юмора». «Мы поставили рак в прайм-тайм. Я очень горжусь тем, что мы сделали», — заключила она.

Журналистка призналась, что ее раздражает отношение общества к болеющим раком. С ее слов, люди думают, что больные должны бороться с опухолью, посвящая этому все свое время, вместо того, чтобы продолжать жить с диагнозом.

Рейчел Блэнд умерла в сентябре 2018 года от рака молочной железы. В начале года стало известно, что ее опухоль носит метастатический характер, и лечить ее бессмысленно. То же заболевание диагностировано у Мэхон. У Джеймс четвертая стадия рака кишечника.

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