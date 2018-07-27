Умирающая журналистка нашла способ передать житейский опыт маленькому сыну

Ведущая новостей на «Би-би-си» Рейчал Бленд (Rachael Bland), умирающая от терминальной стадии рака, написала мемуары для своего двухлетнего сына Фреда. Об этом сообщает The Times.

«Я пишу это для него взрослого, чтобы вернуться в его жизнь. Он сейчас не в том возрасте, чтобы запомнить обо мне достаточно», — отметила журналистка. Бленд добавила, что хочет через мемуары передать информацию о ней, о ее чувстве юмора.

В издании под названием For Fred («Для Фреда») Бленд дает сыну советы по поиску счастья и построению карьеры. Кроме того, женщина записывала некоторые анекдоты, которые слышала от мужа.

Журналистка работала на «Би-би-си» больше 15 лет. В ноябре 2016 года у Бленд диагностировали рак молочной железы. В начале 2018-го врачи сказали, что болезнь неизлечима.

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