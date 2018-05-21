Ведущий шоу талантов потроллил мага в алом бюстгальтере и фиолетовых трусах

Britain's Got Talent / YouTube

В шоу Britain's Got Talent пришел попробовать силы 26-летний маг по имени Сора из Японии. Он пообещал угадать цвет бюстгальтера, трусов и чулок, которые выберут члены жюри. После того как судьи сделали выбор, он начал раздеваться. На Соре оказалось нижнее белье цвета, выбранного жюри: красный бюстгальтер, фиолетовые трусы и черные чулки в мелкую сеточку.

Номер вызвал шквал аплодисментов в зале, двое членов жюри высоко оценили талант Соры и аплодировали стоя. Остальные двое отнеслись к волшебству со скепсисом. В конце выступления ведущий шоу Энтони МакПартлин (Anthony McPartlin), готовясь выйти на сцену, расстегнул на камеру рубашку и обнажил такой же алый бюстгальтер, как и у героя шоу. «Красный бюстгальтер — довольно распространенный выбор, позвольте заметить», — заключил ведущий.

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