Телезвезда вложила все сбережения в сомнительное дело и потеряла миллионы

Известная британская пародистка Франсин Льюис (Francine Lewis) вместе с мужем Джоэлом (Joel) стали жертвами мошенников, в результате чего потеряли 90 тысяч фунтов стерлингов (больше 7,8 миллиона рублей по текущему курсу), сообщает The Sun.

Льюисы инвестировали в компанию Fomax Capital, которая действовала как биржевой брокер. В случае покупки акций компания обещала мужу Франсин около четырех тысяч фунтов стерлингов (почти 350 тысяч рублей) в день. Франсин вложила в акции гонорар, заработанный на шоу Britain's Got Talent, ее свекр отдал пенсионные сбережения, также семья потратила капитал, предназначенный детям.

Пара поняла, что ее обманули, когда на их счет не перечислили обещанные деньги, а телефон и сайт Fomax оказались недоступны. Льюисы уверяют, что тщательно проверяли деятельность компании, но даже это не уберегло их от аферы.

Отмечается, что Джоэл, который был инициатором инвестирования, находится в крайне подавленном состоянии. По его словам, положение, в котором он оказался, «душераздирающее». Он страдает от того, что не имеет возможности вернуть деньги.

Франсин Льюис обрела известность в Великобритании в 2013 году, после выступления на сцене шоу Britain's Got Talent с развлекательными скетчами.

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