Телезрители разоблачили фокусника на шоу талантов

Телезрители раскрыли секрет фокуса одной из участниц британского шоу Britain's Got Talent («Британия ищет таланты»). Как сообщает Daily Mirror, это стало возможно благодаря работе одного из операторов.

Конкурсантка по имени Элизабет, которая называет себя магом, в рамках номера отвела члена жюри Аманду Холден (Amanda Holden) в закрытую комнату. Там телеведущая оказалась вместе с актрисой, играющей привидение Флоренс. На нее сзади набросилась актриса, исполняющая роль матери Флоренс — Агаты. В рамках фокуса Агата перевоплощается обратно в Элизабет, когда отводит члена жюри обратно на сцену.

Однако телезрители заметили момент подмены. По их словам, благодаря оператору они смогли увидеть, где именно участница Элизабет ждала Холден и Агату. Поклонники шоу пояснили, что заметили руку женщины у лестницы рядом с коридором незадолго до того, как туда подошли ведущая и мать привидения.

Некоторые расстроились, что им раскрыли «магию» трюка. Другие пошутили о том, что оператор после такого кадра осознал возможность остаться без работы. Член жюри, судя по видеоролику, не заметила момента подмены, поэтому сильно испугалась, когда увидела перед собой Элизабет, а не Агату.

Britain's Got Talent («Британия ищет таланты») — британское шоу, которое выходит в эфир с 2007 года по настоящее время. В рамках программы участники демонстрируют на сцене свои уникальные способности. Члены жюри оценивают конкурсантов. У них есть возможность нажать кнопку, показав свою незаинтересованность в выступлении участника.

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