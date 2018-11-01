Участник шоу попытался выполнить опасный трюк и едва не погиб

Британская звезда реалити-шоу Джоуи Эссекс (Joey Essex) в эфире передачи This Morning рассказал, что был близок к смерти, выполняя опасный трюк перед съемками. Об этом сообщает The Sun.

В честь Хеллоуина мужчина согласился объединиться с иллюзионистом Беном Ханлином (Ben Hanlin), чтобы выполнить сложный фокус. В прямом эфире звезд закуют в цепи и посадят в подвал, который постепенно будет заполняться водой. Эссексу и Ханлину дадут всего полтора часа, чтобы они смогли выбраться из запертой комнаты. Однако уже во время тренировок едва не произошел несчастный случай.

«Я вчера чуть не умер. Вода поднялась слишком быстро… Я не фокусник и не трюкач. Если ты упустил время, у тебя проблема», — рассказал Эссекс. Несмотря на сложности, в конечном итоге ему удалось спастись.

По словам телезвезды, на подготовку трюка ему дали всего пять дней, поэтому мужчина использует каждый свободный час для тренировки. Ситуация усугубляется тем, что Эссекс боится воды и борется с клаустрофобией.

«Я не люблю купаться или плавать. Мне не нравится быть под водой. Я никогда и не был. Но мне всегда нравилось преодолевать свои страхи», — пояснил британец.

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