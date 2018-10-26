Известный российский телеведущий рассказал о своей онкологии

Известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев рассказал в интервью Пятому каналу об операции, которую ему предстоит перенести. По его словам, она связана с лечением рака легких.

Телеведущий объяснил, что будущая операция будет третьей за последние два года. Он долго оттягивал решение об очередной госпитализации.

Реабилитация после предыдущих вмешательств далась Беляеву непросто: он похудел на 15 килограммов и практически обессилел. «Хотя мне сказали, что я должен ходить гулять, — а я не могу», — признался он.

Медики диагностировали у Беляева онкологическое заболевание шесть лет назад, однако он решил сохранить болезнь в тайне.

Со слов ведущего, около двух лет назад от рака умерла его мать, а совсем недавно по той же причине ушла из жизни его супруга.

Александр Беляев — дипломированный географ, кандидат наук. Он прославился как ведущий нескольких телепередач на канале НТВ, в том числе ежедневного прогноза погоды.

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