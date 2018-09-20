Телеведущий поведал об изнурительной борьбе с раком

Австралийский ведущий новостной программы SBS World News Антон Энус (Anton Enus) поведал о тяжелой борьбе с раком кишечника. Свою историю он опубликовал на сайте телеканала SBS.

Энус рассказал, что узнал о диагнозе 5 декабря 2016 года. После визита к врачу он вернулся в студию и провел выпуск новостей, потому что был «немного потрясен».

«Последовал удивительный вихрь из онкологов, хирургов и их ассистентов. Меня отправили на лучевую терапию, операцию по полному удалению тазовых органов и на химиотерапию, которая продолжалась месяцами», — написал австралиец. Он отметил, что несколько раз рыдал: иногда из-за разочарования, но чаще от ужасной усталости. Спустя два года интенсивного лечения врачи сказали Энусу, что болезнь отступила.

«Я снова бегаю и играю в теннис со своим тренером, который усердно со мной работает. И, самое главное, я чувствую себя готовым вернуться в редакцию», — отметил телеведущий, который проработал в студии SBS около 19 лет.

По словам Энуса, в борьбе с раком ему сильно помогла поддержка персонала больницы, друзей, поклонников и его партнера.

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