У известного КВНщика нашли рак

У члена команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» Тимура Гайдукова диагностировали лейкоз. Об этом 35-летний шоумен сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Со слов КВНщика, диагноз был поставлен 10 сентября и подтвержден через два дня. Сейчас Гайдуков находится в ставропольском областном онкодиспансере. «Меня уже готовы принять в Москве для дальнейшего срочного дообследования и лечения. Со мной сейчас рядом моя семья, близкие помогают, как могут», — написал он.

Также Гайдуков извинился перед клиентами, на чьих мероприятиях он не сможет выступить в качестве ведущего. В последние годы эта работа стала для него основной.

КВНщик попросил неравнодушных к его горю помочь ему деньгами. «Я готов бороться, жить, работать, быть рядом со своей семьей, видеть как растет дочка!» — сообщил Гайдуков. На его диагноз также обратила внимание в своем Instagram актриса и бывший капитан команды Ольга Картункова. «Сын! Муж! Папа! Друг! Член нашей команды! Очень просим помощи... Беда пришла так быстро, что никто не может поверить», — сокрушалась артистка.

Команда КВН «ГородЪ ПятигорскЪ», в составе которой выступал Гайдуков, стала чемпионом Высшей Лиги в 2013 году.

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