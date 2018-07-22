В Казахстане после удара ножом умер игрок КВН

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Данияр Алимбаев

Бывшего участника сборной команды Актобе КВН Данияра Алимбаева смертельно ранили в городе Актау. Это произошло в ночь на 21 июля, артиста ударили ножом в ногу. От полученных ранений он скончался, передает местный портал «Лада».

По словам друзей погибшего, около одного из местных баров произошла потасовка. «Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови», — рассказал друг погибшего.

По факту случившегося ведется расследование, задержаны трое подозреваемых, они местные жители.

32-летний Алимбаев выступал в сборной команды Актобе по КВН. У него остались жена и четверо детей.

При схожих обстоятельствах погиб призер Олимпийских игр в Сочи фигурист Денис Тену. Фигурист получил ранение бедра, когда пытался остановить неизвестных, снимавших зеркала с его автомобиля в центре Алма-Аты. Спортсмен в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти — Тен потерял три литра крови.

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