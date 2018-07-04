Звезда команды КВН «Пирамида» умер в 33 года

Во Владикавказе на 34-м году жизни скончался участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов. Об этом Международный союз КВН сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Что стало причиной смерти, не уточняется.

Информацию о кончине Алборова подтвердили на телеканале «Осетия-Ирыстон», где он работал, передает РИА Новости.

Алборов выступал за команду «Пирамида» (сборная Северной Осетии-Алании) с момента ее основания в 2004 году. До 2008-го команда принимала участие в Высшей лиге КВН, а в 2010 году завершила существование.

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