Причиной смерти 33-летнего кавээнщика назвали самоубийство

Найденный мертвым во Владикавказе участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов совершил суицид. Об этом ТАСС сообщил источник из близкого окружения артиста.

По словам собеседника агентства, мотивы самоубийства неизвестны. Официальной информации о причинах смерти звезды КВН не поступало.

Алборову было 33 года. С 2004 года он выступал за команду «Пирамида» (сборная Северной Осетии-Алании). До 2008-го команда принимала участие в Высшей лиге КВН, а в 2010 году прекратила существование.

Последним местом работы Алборова был первый национальный телеканал «Осетия-Ирыстон», где он занимал должность режиссера отдела линейного вещания.

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