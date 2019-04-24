Состояние известного российского телеведущего ухудшилось из-за рака

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев заявил об ухудшении здоровья на фоне борьбы с онкологией. Об этом он рассказал изданию StarHit.

Беляев перенес операцию и химиотерапию, после курса лечения у него возникли проблемы с движениями и речью. «Скрывать не буду, переживал непростой период, который негативно отразился на самочувствии. Случилось расстройство нервной системы. Теперь затруднены координация движений и речь, испытываю трудности с произношением», — сказал он.

Телеведущий подчеркнул, что планирует выздороветь и вернуться к работе. По словам Беляева, он принимал очень много таблеток, но в настоящее время сократил прием лекарств. «Прошел уже половину курса лечения, первые негативные симптомы исчезли. Но неожиданно напасть опять напомнила о себе. Появились обострения», — посетовал ведущий. Он уточнил, что врачи не нашли ничего «катастрофического».

Александр Беляев — географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий нескольких телепередач на канале НТВ, в том числе прогноза погоды в конце выпуска новостей. В 2011 году у него был обнаружен рак легких. Он перенес несколько операций.

Долгое время он не говорил о своей болезни. В интервью Пятому каналу в октябре 2018 года Беляев рассказал, что от рака умерли его мать и супруга.

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